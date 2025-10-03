Кабинет кардиолога открылся в КДЦ «Ромашка» в Одинцово
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Кабинеты кардиологов открылись в клинико-диагностическом центре «Ромашка» в Одинцово — филиале ДКЦ им. Л. М. Рошаля. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В частности, в учреждении заработали два кардиологических кабинета. Врачи принимают и маленьких, и взрослых пациентов.
Таким образом, в центре оказывают полный спектр услуг — от первичной консультации до КТ- и МРТ-диагностики, а также ангиографии коронарных артерий.
