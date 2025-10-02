Губернатор Воробьев осмотрел роддом, который открылся в Химках после капремонта

В конце сентября 2025 года в Химках после капитального ремонта открылся роддом. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на объект, чтобы осмотреть обновленные палаты, отделения, пообщаться с медперсоналом и поздравить новоиспеченных рожениц.

«Вы знаете, что программа ремонта медицинских учреждений и роддомов, в частности, у нас активно реализуется. Сейчас и в Красногорске у нас роддом отремонтирован и загружен, и здесь, в Химках, вы уже включились в работу. Здесь ежегодно вы сможете принимать более 1,5 тыс. родов. Понятно, что очень нужен профессионализм, правильная маршрутизация. Мы постарались здесь предусмотреть все, что касается оборудования, комфортного пребывания семей», – сказал губернатор.

Обновленный роддом рассчитан на 102 койки. В нем есть шесть родильных блоков, гинекологическое отделение, операционный блок и палата интенсивной терапии для новорожденных с современным оборудованием. Главврач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов подчеркнул, что в рамках программы губернатора по перезагрузке стационаров роддом почти полностью перестроен и соответствует требованиям времени. Его оснастили 540 единицами нового современного медоборудования. Так, здесь есть аргоноплазменный коагулятор, аппарат для реинфузии крови, искусственной вентиляции легких, современные аппараты кардиотокографии и не только.

Одной из первых пациенток стала Елена Горбачева из Королева, которая два дня назад родила здесь сына Даниила.

«Я очень хотела попасть к своему врачу, а тут еще и новый роддом открылся, так что, когда срок подошел (у меня было плановое кесарево), сразу приехала сюда. Врачи тут замечательные, персонал очень тепло относится, операция прошла быстро», – поделилась она.

Андрей Воробьев поздравил женщину с рождением сына. Сейчас роддом почти полностью укомплектован кадрами (90%), там работают 105 сотрудников, в том числе 29 врачей. При этом привлечение специалистов продолжается, для этого в регионе действуют различные меры поддержки.

