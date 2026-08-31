«Травил псами и загнал в реку»: в Химках хозяин бойцовских псов держит в страхе целый район

Жители Химок массово жалуются на мужчину, который годами выгуливает бойцовских собак — алабая и стаффордширского терьера — без поводков и намордников. По словам очевидцев, животные нападают на прохожих и их питомцев. В одном из инцидентов алабай искусал женщину, потребовалась госпитализация. В другом — хозяин натравил псов на горожанку и загнал ее в реку. Жители собрали подписи и направили заявление в полицию. Юрист пояснил в беседе с REGIONS , что грозит владельцу.

В Химках разгорается скандал вокруг жителя Молодежной улицы, который на протяжении нескольких лет выгуливает крупных бойцовских собак без намордников. Алабай и стаффордширский терьер, по словам соседей, регулярно нападают на прохожих и домашних животных. Хозяин, однако, отказывается менять свое поведение.

Один из самых серьезных случаев произошел в октябре 2025 года у подъезда жилого дома. Алабай вырвался из рук владельца, покалечил хаски и сильно искусал его хозяйку. Женщина рассказала в соцсетях, что ей потребовалась госпитализация и длительное лечение обеих рук, а питомец получил рваные раны шеи.

Недавно ситуация повторилась в природном парке «Долина реки Сходня». Местная жительница встретила соседа с собаками, которые бегали без поводков. Вместо того чтобы взять животных под контроль, мужчина начал угрожать женщине за ее жалобы в районных чатах, а затем натравил на нее псов и загнал испуганную горожанку в реку по щиколотку. По словам пострадавшей, она испытала сильнейший нервный срыв, потребовалась помощь медиков.

Жители домов на Молодежной собрали подписи и направили коллективное заявление в правоохранительные органы. Сейчас полиция проводит проверку.

Подмосковный юрист Андрей Мелентьев пояснил, что владелец собак обязан полностью возместить материальный и моральный вред. Если судебно-медицинская экспертиза квалифицирует травмы как тяжкие, действия мужчины подпадают под Уголовный кодекс. Ему грозит штраф до ₽80 тыс., исправительные работы или ограничение свободы до трех лет.

При целенаправленном натравливании животных, отметил юрист, действия владельца могут квалифицироваться как угроза убийством. Если у потерпевшей были реальные основания опасаться за свою жизнь, виновному грозит лишение свободы на срок до двух лет.