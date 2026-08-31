В Подольске в конце 2026 года завершится реконструкция участка магистральных водоводов
Водоводы для 160 тыс. потребителей реконструируют в Подольске до конца года
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
В Подольске в конце 2026 года завершится реконструкция участка магистральных водоводов от водонасосной станции 2-го подъема Деснинского водозаборного узла до существующего перехода через Десну. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Объект реконструируют в рамках госпрограммы Подмосковья. Планируется проложить более 1 тыс. погонных метров новых трубопроводов. Сейчас строительная готовность объекта и готовность демонтажных работ достигли 67%. Трубопроводы проложены на 65% (684 погонных метра).
С завершением работ качество водоснабжения повысится для 160 тыс. жителей.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции водозаборного узла №1 в Яхроме.