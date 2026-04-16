Капитальный ремонт Часцовской школы в Одинцово выполнили уже наполовину

В Одинцово уже наполовину выполнили работы в рамках капитального ремонта Часцовской школы. О ходе обновления объекта рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено в поселке Часцы. Площадь здания составляет 2,3 тыс. кв. м. Ремонтные работы ведутся в рамках госпрограммы.

Сейчас степень строительной готовности составляет более 55%. На объекте проводятся отделочные, кровельные и фасадные работы, устанавливаются новые окна и прокладываются внутренние инженерные сети. На площадке трудятся 19 рабочих, задействована одна единица техники.

Полное завершение работ запланировано на текущий год. Планируется, что школа примет учащихся в День знаний, 1 сентября.

