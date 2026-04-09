Андрей Воробьев проверил ход ремонтных работ в культурном центре «Октябрь» в Электростали

Губернатор Подмосковья проверил ход капремонта КЦ «Октябрь» в Электростали
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта культурного центра «Октябрь» в Электростали. Завершить работы планируется к концу 2026 года.
«Прежде всего хочу поблагодарить преподавателей — активных и неравнодушных людей. То, что мы здесь проводим — это не просто капитальный ремонт, это масштабная реконструкция. Я очень надеюсь, что каждый уголок этого обновленного здания будет жить. Мы видели запрос жителей, знаем, что это место для города знаковое. Поэтому и приняли решение о реконструкции КЦ. Очень надеюсь, что строители не подведут и здесь всё будет достойно и красиво», — сказал губернатор.
Центр был построен в 1963 году и с тех пор ни разу не ремонтировался. Масштабный капремонт в здании стартовал в 2024 году. Работы будут завершены в декабре.
На объекте заменили перекрытия, привели в порядок кровлю, фасад, витражи, окна и двери. Предчистовая отделка выполнена на 80%. Продолжается монтаж инженерных коммуникаций, вентиляции, электроснабжения, а также установка оборудования. В центре восстановят вращающуюся сцену.
«Мы все находимся в предвкушении открытия КЦ «Октябрь», очень хотим испытать на себе все возможности акустики – я вижу здесь высокие потолки, отсутствие на стенах лишней штукатурки, что влияло на звук. Думаю, что все здесь будет организовано самым умным образом», - рассказала преподаватель детской музыкальной школы, почетный работник общего образования РФ Лариса Яковлева.
После капремонта в центре откроют новые кружки и студии, в том числе танцевальные, вокальные, изобразительные. Сюда вернется цирковая труппа, появится школа креативных технологий, театр.
«Появится также костюмерная, пошивочная, прачечная и столярная мастерская, где сможем сами делать какие-то декорации. Кроме того, планируем разместить штаб-квартиру «Движения первых», хотим привлечь на площадку больше молодежи», - рассказала директор центра Елена Плыкина.
В Электростали также к осени завершится обновление спортшколы олимпийского резерва по единоборствам на Красной улице. Кроме того, преобразится детская музыкальная школа на улице Николаева.
В 2027 году обновят сквер Машиностроителей у «Катюши» и лесопарк «Юбилейный». Помимо этого, в Электростальской больнице капитально отремонтируют детское соматическое отделение. В приемном отделении появится современный травмпункт. В корпусе оборудуют новые операционные.
Ранее сообщалось, что в рамках рабочего визита в Электросталь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность новой котельной.