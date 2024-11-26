Капремонт 343 км линий электропередачи провели в Подмосковье с начала года

Сотрудники АО «Мособлэнерго» с января этого года провели капремонт 343 километров линий электропередачи. В том числе было отремонтировано почти 210 километров воздушных ЛЭП и более 133 километров кабельных линий, передает Министерство энергетики Московской области.

Лидерами по объемам проведенных работ стали Одинцово, Пушкино и Раменское. В этих округах отремонтировали 38,5 километра, более 30,6 километра, 29,5 километра линий соответственно.

Помимо этого, в муниципалитетах отремонтировали оборудование 275 трансформаторных и распределительных подстанций и расчистили от деревьев и кустарников 130 гектаров территорий в зоне ЛЭП.

В целом на этот год АО «Мособлэнерго» запланировало ремонт 353 километров линий. Все работы завершатся в следующем месяце.