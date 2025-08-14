Капремонт дороги от Дубровиц до базы отдыха «Мечта» завершился в Подольске

Капремонт региональной дороги от Дубровиц до базы отдыха «Мечта» завершился в Подольском округе. Об итогах работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ремонт провели в рамках нацпроекта на участке двухполосной дороги протяженностью 4 км. Здесь обновили покрытие, построили тротуары, оборудовали освещение, нанесли разметку, установили знаки и остановочные павильоны.

Проведенный ремонт обеспечит комфортный проезд для более чем 6 тыс. автомобилистов в день.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по досрочному завершению реконструкции Каширского шоссе.