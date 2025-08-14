Капремонт дороги от Дубровиц до базы отдыха «Мечта» завершился в Подольске
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Капремонт региональной дороги от Дубровиц до базы отдыха «Мечта» завершился в Подольском округе. Об итогах работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонт провели в рамках нацпроекта на участке двухполосной дороги протяженностью 4 км. Здесь обновили покрытие, построили тротуары, оборудовали освещение, нанесли разметку, установили знаки и остановочные павильоны.
Проведенный ремонт обеспечит комфортный проезд для более чем 6 тыс. автомобилистов в день.
