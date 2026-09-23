Капремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Старый городок» завершится до конца года в Одинцове

Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Старый городок» завершится до конца года в Одинцове. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Объект площадью более 1,8 тыс. кв. метров расположен в поселке Старый городок. Его ремонтируют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», что соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Работы выполнены уже на 97%. На площадке трудятся 20 человек. Строители ведут пусконаладочные работы, занимаются сборкой и расстановкой мебели, завершают отделку и благоустройство прилегающей территории. Капремонт завершится в четвертом квартале текущего года.

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