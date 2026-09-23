Дорожники Подмосковья восстановили работоспособность освещения на дорогах в 10 округах

Специалисты Мосавтодора провели ремонт 13 линий освещения на региональном дорогах в десяти округах Подмосковья, работы прошли в целях обеспечения комфорта и безопасности жителей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, они прошли на улице Горького в Жуковском, улице Московской и проспекте Мира во Фрязине, улице Комсомольской в Белоозерском в Воскресенске, проспекте Ленина в Подольске, улице Московской в Щелкове. Кроме того, освещение восстановили на улицах Антипова и 1 Мая в Егорьевске, на дороге в деревне Василенцево, 34-м км Каширского шоссе в Ленинском округе, улице Сиреневой в деревне Алеево в Ступино, улице Пролетарской в деревне Ивановское в Серпухове и на дороге в деревне Тюфянка в Чехове.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.