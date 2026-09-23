«Третья госпитализация за три месяца»: что происходит со здоровьем Лайонела Ричи

77-летний американский певец Лайонел Ричи вновь госпитализирован из-за проблем с сердцем, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Музыкант проходит лечение от мерцательной аритмии — нарушения сердечного ритма. Отмечается, что врачи применяют метод, который не относится к категории серьезных операций.

Из-за проблем со здоровьем команда Ричи была вынуждена отменить три концерта тура и группы Earth, Wind & Fire. Выступления должны были запланированы в Сан-Франциско, Чикаго и Колумбусе.

За последние три месяца это уже третья госпитализация Лайонела. После концерта в августе он самостоятельно обратился в больницу Сент-Луиса, где несколько дней находился в реанимации и проходил обследования по из-за проблем с сердцем. Через три дня его отпустили домой. В июне Лайонела срочно доставили в больницу после того, как он почувствовал головокружение и странные ощущения.

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