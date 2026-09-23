Почти 9,7 тыс. жительниц Подмосковья прошли маммографию по самостоятельной записи с начала года
В Подмосковье самозаписью на маммографию воспользовались почти 9,7 тыс. женщин
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Почти 9,7 тыс. жительниц Подмосковья с начала года прошли маммографию, самостоятельно записавшись на исследование. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В результате у пациенток было выявлено 903 случая отклонений. У 10 женщин диагностированы злокачественные новообразования. Все они направлены на дополнительную диагностику и лечение», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
В Подмосковье самостоятельно записаться на маммографию могут женщины в возрасте от 40 лет, если они проходили обследование более двух лет назад.
Проведение профилактических медосмотров соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
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