Врачи подмосковного центра Рошаля спасли ребенка с осколком в сердце после атаки БПЛА

В Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля из Белгорода доставили подростка с минно-взрывной травмой, которую он получил в результате атаки БПЛА. Первичную медицинскую помощь пациенту оказали по месту жительства, в Подмосковье его лечением занималась мультидисциплинарная бригада врачей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

У ребенка диагностировали проникающее ранение сердца с осколком беспилотника, закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой бедренной кости. Кроме того, он получил термические ожоги конъюнктивы, роговицы и век, а также множественные ранения рук и ног.

Директор ДНКЦ им. Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко уточнила, что ему выполнили экстренную операцию по удалению металлического осколка из правого желудочка сердца в условиях искусственного кровообращения, после чего - провели хирургическую обработку ран и удалили оставшиеся инородные тела. Она уточнила, что после вмешательств мальчик продолжал получать интенсивную терапию в отделении реанимации под постоянным наблюдением специалистов. После улучшения состояния его перевели в стационар, где выполнили поэтапные операции по устранению дефектов мягких тканей левого плеча и грудной клетки.

Теперь его жизни и здоровью ничего не угрожает, его выписали под амбулаторное наблюдение врачей.

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