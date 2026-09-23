Врачи Щелковского перинатального центра сохранили репродуктивное здоровье женщины с редкой внематочной беременностью

В учреждение на скорой доставили беременную жительницу с тянущими болями внизу живота. В ходе обследования специалисты выявили левостороннюю трубную беременность, а в операционной уточнили диагноз. Так, выяснилось, что у женщины крайне редкая форма внематочной беременности — левосторонняя яичниковая беременность с разрывом сосудов. При такой беременности оплодотворенная яйцеклетка развивается не в матке, а в ткани яичника или на его поверхности. Это грозит массивным внутрибрюшным кровотечением. Патология встречается в 0,2% случаев.

Пациентку экстренно прооперировали. Врачи остановили внутрибрюшное кровотечение, сохранили яичник и репродуктивное здоровье женщины. Операция длилась около 35 минут и прошла успешно. На данный момент пациентка выписана.

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