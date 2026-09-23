Миф о вреде активного шумоподавления: отоларинголог объяснила, почему такие наушники не портят слух

Существует распространенное опасение, будто наушники с функцией активного шумоподавления негативно сказываются на слухе. Здоровье Mail решило выяснить, подкреплено ли это мнение научными данными. Своим мнением поделилась врач-отоларинголог Светлана Марнова.

Специалист сразу дает короткий ответ: нет. Сами по себе такие наушники не способны повредить барабанную перепонку или ухудшить слух. Напротив, благодаря шумоподавлению у пользователя появляется возможность слушать музыку на меньшей громкости, а это, напротив, идет слуху на пользу.

Тем не менее некоторые после использования наушников замечают странные ощущения. Причина кроется в особенности работы нервной системы. Если не снимать наушники несколько часов кряду, мозг адаптируется к тому, что внешний шум отсутствует. Когда человек их снимает, окружающий мир может показаться на какое-то время чересчур громким. Иногда возникает и временный звон в ушах. Это естественная реакция организма, которая, как правило, проходит самостоятельно в течение нескольких минут.

«Если вы заметили, что слух стал хуже, звон в ушах не проходит или появилось чувство заложенности, то это уже повод обратиться к ЛОР-врачу», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что врач из Подмосковья назвала привычку молодежи громко слушать музыку в наушниках опасной.

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