Фотовыставка откроется в галерее «Дом Озерова» в Коломне

В четверг, 1 октября, в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» откроется фотовыставка, приуроченная к 100-летию Коломенского Народного театра. В экспозиции будут представлены уникальные фотографии из архивов, подлинные старинные афиши и другие печатные свидетельства разных эпох. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Торжественное открытие выставки состоится 2 октября. Центральным событием в этот день станет открытая лекция, где будет подробно освещена история одного из старейших театральных коллективов города. История театра начинается с маленького драматического кружка, из которого в 1926 году рабочие Коломенского завода создали «Театр союза металлистов». Спустя 35 лет творческой деятельности, в 1961 году, любительский коллектив был удостоен почетного статуса «Народный театр». В его репертуаре были пьесы русских и зарубежных классиков, а также современных драматургов. Подробности размещены на сайте.

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