В Сергиево-Посадском откроют новую выставку «Кончаловский x Абрамцево»

В пятницу, 2 октября в Государственном историко-художественном и литературном музее-заповеднике «Абрамцево» в Сергиево-Посадском округе, в павильоне «Абрамцево. Искусство ХХ века» откроется выставка «Кончаловский x Абрамцево», юбилейный проект приурочили к 150-летию со дня рождения русского живописца Петра Петровича Кончаловского. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетители смогут увидеть 24 полотна и шесть рисунков, которые относятся к «абрамцевскому периоду» творчества художника. В основу вошла коллекция произведений, собранная фондами подмосковного музея в 1990 годы, которую дополнят четыре работы специально привезенные из собрания Русского музея.

Выставку можно будет посетить до 7 февраля 2027 года, подробности размещены на сайте.

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