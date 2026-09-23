В Звенигороде представят спектакль «Маяковский против Есенина»

Спектакль «Маяковский против Есенина» пройдет в Звенигороде

Официально

Фото: [Звенигородский государственный музей-заповедник]

В субботу, 3 октября, в Звенигородском государственном музее-заповеднике Одинцовского округа пройдет показ театрально-поэтической постановки «Маяковский против Есенина», в день рождения Сергея Есенина зрителям покажут постановку, посвященную двум поэтам начала XX века. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Гости увидят историю о творческом противостоянии Владимира Маяковского и Сергея Есенина, в основу постановки легли стихи, письма и личные воспоминания поэтом. Роли исполнят атер Государственного академического театра имени Моссовета Иван Пищулин, актер Театра МОСТ Леонид Семенов и музыкант, артист Центрального Дома Российской Армии им. М. В. Фрунзе Илья Олейников. Узнать другие подробности можно на сайте.

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* Возрастное ограничение 12+

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Министерство культуры и туризма Московской области
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