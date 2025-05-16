Капремонт котельной ПЭМЗ проведут на Большой Серпуховской улице в Подольске. О планах работ рассказал глава округа Григорий Артамонов.

По словам главы, в 2025 году в Подольске планируется заменить почти 24 км теплосетей. Из них проложили уже более 12 км. Работы ведутся в соответствии с графиком.

Проводится капремонт на трех котельных — на улицах Ульяновых, Победы и Заводская. Работы выполнены более чем на 80%.

На всех ремонтируемых объектах установлены информационные баннеры, чтобы жители знали, когда работы завершатся. Также были размещены листовки на информационных стендах домов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по масштабной модернизации коммунальных систем в регионе.