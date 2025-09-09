Капремонт моста через Ворю завершился в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде завершился капремонт моста через Ворю. Работы провели в рамках нацпроекта, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Объект протяженностью около 40 м расположен возле деревни Голыгино. Здесь реконструировали пролетное строение, забетонировали цоколи, уложили новое покрытие, заменили перила и ограждения, обустроили водоотводную канаву, дождевую канализацию и локальные очистные сооружения.

Ремонт проводился с осени прошлого года. На этот период движение по мосту было закрыто. Объехать участок можно было по Старому Ярославскому шоссе через Лешково и Воздвиженское.

