Кардиохирург МОНИКИ рассказал, почему у молодых людей возникают проблемы с сердцем и сосудами
В МОНИКИ рассказали о причинах развития заболеваний сердца у молодежи
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Заведующий кардиохирургическим отделением МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Дмитрий Зыбин рассказал, по каким причинам у молодых людей возникают заболевания сердца и сосудов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
По словам врача, в первую очередь, сердечно-сосудистое заболевание может развиться на фоне генетической предрасположенности. Сейчас, благодаря современным технологиям, диагностировать такие состояния можно на ранней стадии.
Во-вторых, большую роль играет образ жизни. Сидячий образ жизни, неправильное питание, вредные привычки и стресс способствуют развитию заболеваний сердца и сосудов даже у молодежи.
Третья причина — прогрессирующие инфекционные заболевания, которые могут вызвать недостаточность сердечных функций. Кроме того, сыграть роль могут и травмы и их последствия.
«Не забывайте, что профилактика остается ключом к снижению рисков развития заболеваний сердца у молодых. Раннее выявление проблем и их мониторинг, здоровый образ жизни и регулярные медицинские осмотры помогут значительно снизить риски и сохранить здоровье сердца», - подчеркнул врач.