Кардиохирург МОНИКИ рассказал, почему у молодых людей возникают проблемы с сердцем и сосудами

Заведующий кардиохирургическим отделением МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Дмитрий Зыбин рассказал, по каким причинам у молодых людей возникают заболевания сердца и сосудов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам врача, в первую очередь, сердечно-сосудистое заболевание может развиться на фоне генетической предрасположенности. Сейчас, благодаря современным технологиям, диагностировать такие состояния можно на ранней стадии.

Во-вторых, большую роль играет образ жизни. Сидячий образ жизни, неправильное питание, вредные привычки и стресс способствуют развитию заболеваний сердца и сосудов даже у молодежи.

Третья причина — прогрессирующие инфекционные заболевания, которые могут вызвать недостаточность сердечных функций. Кроме того, сыграть роль могут и травмы и их последствия.