Коломенский «Дом Озерова» приглашает на выставку «Притяжение полюсов» о полярных регионах России

С 14 мая в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» откроется выставка «Притяжение полюсов» — экспозиция произведений художницы и путешественницы Натальи Груздовой. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Выставка продлится до 30 июня и будет доступна для посетителей всех возрастов.

В центре внимания — живописные полотна, графические работы и фотографии, передающие неповторимую атмосферу и величественную красоту полярных регионов. Через свои произведения автор делится впечатлениями от путешествий в Арктику и Антарктику — места, которые стали источником вдохновения и определили направление ее творчества.

Наталья Груздова родилась в Коломне, а художественное образование получила в Московском государственном академическом художественном институте им. В. И. Сурикова при Российской академии художеств. Сегодня она — признанный мастер, член Союза художников России и Творческого союза художников России, постоянный участник городских, региональных и всероссийских выставок. Ее работы хранятся в фондах Коломенской картинной галереи «Дом Озерова», а также в частных коллекциях.

Творческий путь Натальи Груздовой тесно связан с экстремальными путешествиями. Она неоднократно участвовала в экспедиционных круизах: на Северный полюс, к Архипелагу Земля Франца‐Иосифа на борту атомного ледокола «50 лет Победы», в Антарктиду, к Южным Шетландским островам на судах ледового класса.

