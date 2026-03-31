Комлесхоз Подмосковья: грибной сезон может начаться уже в апреле

Грибной сезон в Подмосковье может начаться уже в апреле, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области. По словам биологов, причиной может стать повышенная влажность.

Первыми в регионе ожидаются сморчки, строчки и другие грибы, которые появляются после схода снега.

Каким будет грибной сезон, зависит от погодных условий. Если весна будет сухой и теплой, грибов может быть меньше обычного.

Жителей призвали собирать только знакомые грибы, не разводить в лесу костры и убирать за собой мусор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке Подмосковья к паводку.