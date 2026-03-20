Комлесхоз Подмосковья объявил о начале пожароопасного сезона

Пожароопасный сезон 2026 года официально начался в лесах Подмосковья. Об этом сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

С сегодняшнего дня силы и средства лесопожарных формирований ГАУ МО «Мособллес» перевели в режим повышенной готовности к ликвидации возгорания в лесах.

Круглосуточно будет работать диспетчерская служба лесного хозяйства региона. В лесах организовано патрулирование. Особое внимание уделено территориям, занятым торфяниками, и участкам, которые прилегают у населенным пунктам, СНТ, детским лагерям.

Жителям напомнили, что запрещено разводить костры в молодых хвойных лесах, местах рубок с порубочными остатками, торфяниках, под кронами деревьев. Также крайне опасно курить в лесах. Сообщить о возгорании можно в службу «112» или на горячую линию лесной охраны по номеру 8 (800) 100-94-00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как регион подготовился к паводку.