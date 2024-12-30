Коммунальные службы Подмосковья продолжат работу в период праздников
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья будут работать в штатном режиме в период праздников, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Уборка дворовых территорий и общественных пространств будет проводиться с учетом погодных условий. При сильных снегопадах на уборку каждый день будут выходить более полутора тысяч единиц техники.
При возникновении нештатных ситуаций и по всем вопросам, связанным с уборкой дворов и перебоями в работе внутридомовых систем, можно обратиться в свою управляющую компанию.
Если с территории двора не вывозят мусор, об этом следует сообщить региональному оператору. В случае проблемной или аварийной ситуации можно сообщить об этом роботу Жене по телефону 122 доб. 4. Кроме того, в области круглосуточно работают единая дежурная диспетчерская служба и служба «112».