Компания из Пушкинского станет участником Национального авиационного инфраструктурного салона

Компания «Пластик Он Лайн» из городского округа Пушкинский примет участие в 13-й Национальном авиационном инфраструктурном салоне (НАИС-2026), который пройдет в среду и четверг, 4 и 5 февраля, в Москве. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ведомстве уточнили, что мероприятие представляет собой крупнейшую отраслевую выставку в России, куда допускаются только организации, связанные с авиацией и транспортной инфраструктурой. Подмосковная компания представит на нем новые позиции, разработанные с учетом актуальных запросов рынка. Среди выпускаемой продукции — ленты и бейджи, бытовая химия в маленьких объемах, паста в формате таблеток, порошки в стиках и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.