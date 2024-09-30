Комплекс по производству хлеба построили в Пушкино

Комплекс по производству хлеба и хлебобулочных изделий построили в Пушкино. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Инвестпроект реализует ООО «КАРАВАЙ-СВ», которое производит более 75 видов хлеба и свыше 120 видов хлебобулочных изделий, в том числе хлеб с ягодами и орехами.

В запуск комплекса вложили 150 миллионов рублей. Площадь нового предприятия составляет почти 780 квадратных метров. С его вводом объемы производства вырастут на полторы тысячи тонн в год. Также в округе будет создано два десятка новых рабочих мест.