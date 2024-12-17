Комплексную поликлинику продолжают строить в Королеве, передает Министерство строительного комплекса Московской области. Учреждение возводят на улице Циолковского.

Объект возводится в рамках нацпроекта. Его площадь составит 17 тысяч квадратных метров. Поликлиника войдет в состав Королевской городской больницы №1.

Учреждение рассчитано на тысячу посещений: 600 во взрослом отделении, 300 — в детском, 100 — в травмпункте.

Сейчас степень готовности объекта составляет 10%. Достроить учреждение планируется в 2026 году.