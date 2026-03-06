Конькобежцы из Подмосковья стали обладателями четырех медалей Кубка России

Подмосковные спортсменки завоевали две медали на V этапе и две медали в общем зачете Кубка России по конькобежному спорту. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Ирина Кузнецова (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) стала бронзовым призером на дистанции 500 м и серебряным – по итогам общего зачета. Кроме того, третье место в составе региональной сборной заняли Дарья Краснокутская (СШОР «Комета», Коломна), Виктория Морозова (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) и Людмила Кузьменко (СШОР «Комета», Коломна), они выступили в командном спринте.

Соревнования прошли в Коломне (Московская область) в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.