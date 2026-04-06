Конкурс «Учитель года Подмосковья» стартовал в Московской области

В Серпухове стартовал 37-й областной конкурс «Учитель года Подмосковья». Он будет проходить на базе Губернского колледжа и Парк-отеля «Воздвиженское», сообщает Министерство образования Московской области.

Конкурс продлится до 10 апреля. В его рамках учителя, одержавшие победу на муниципальном этапе, представят свои методики преподавания и уровень профессионального мастерства.

По итогам первого тура будут определены 15 финалистов. Во втором туре они представят свои «Мастер-классы» и ответят на «Вопросы учителю».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как учителя региона используют в своей работе искусственный интеллект.