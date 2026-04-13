Космический фестиваль в Королеве собрал долголетов со всего Подмосковья

Фото: [Министерство социального развития МО]

10 апреля город Королев превратился в центр притяжения для активных жителей старшего поколения со всего Подмосковья. Здесь состоялся традиционный космический фестиваль, собравший участников движения «Активное долголетие» — событие наглядно продемонстрировало, что возраст не ограничивает жажду открытий и творчества. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

Около 300 гостей из 10 городов региона приехали, чтобы стать частью праздника: представители из Королева, Щелкова, Мытищ, Фрязина, Клина, Пушкина, Дмитрова, Люберец, Лыткарина и Балашихи наполнили атмосферу фестиваля теплом и позитивом.

Центральной темой мероприятия стала вселенная космоса — она пронизывала каждую деталь праздника. В выставочной зоне открылась творческая лаборатория, где участники погрузились в мастер‐классы. Гости создавали собственные произведения: рисовали космические пейзажи и мастерили тематические украшения, воплощая в них свои представления о бескрайних просторах Вселенной.

Особый интерес вызвала презентация коллекций одежды и аксессуаров с космической стилистикой. Хитом программы стало знакомство с «космическим питанием»: гости фестиваля смогли попробовать блюда из тюбиков, словно настоящие космонавты.

Кульминацией дня стал масштабный гала‐концерт. На сцене выступили участники королевского клуба «Активное долголетие» и местные творческие коллективы. Артисты дарили зрителям радость и вдохновение: песни, танцы и оригинальные номера показали, что творческий потенциал не зависит от возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об областных колледжах, которые стали лидерами рейтинга по трудоустройству выпускников.

