Космонавт Федор Юрчихин наградил руководителя подольского предприятия за популяризацию космонавтики

Герой России летчик-космонавт и вице-президент Федерации космонавтики России Федор Юрчихин наградил президента подольского предприятия АО «ПТС» Сергея Барбулева за популяризацию космонавтики.

Так, космонавт вручил руководителю компании медаль «За заслуги» Федерации космонавтики России.

Барбулев создал на предприятии музей, где представлена уникальная коллекция, посвященная достижениям российской космонавтики. Это редкие почтовые марки, конверты, фотографии, книги с автографами космонавтов, модели ракет, настоящие скафандры.

Также предприятие регулярно посещают космонавты. В рамках встреч со школьниками они рассказывают об особенностях своей профессии.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал об уникальных выставках, которые пройдут в Подмосковье.