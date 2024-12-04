Курьера мошенников, которые похитили у пенсионерки 600 тысяч рублей, задержали в Мытищах

Сотрудники полиции в Мытищах задержали курьера мошенников, которые похитили у пенсионерки шестьсот тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась местная жительница в возрасте 59 лет. Женщина рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник силовых структур. Мужчина заверил пенсионерку в том, что из-за утечки личных данных ее деньги под угрозой. Чтобы сохранить сбережения, женщине якобы нужно было перевести их на «безопасный» счет. Для этого деньги следовало передать курьеру.

Курьер был установлен и задержан. Им оказался житель Ставропольского края в возрасте 21 года. На молодого человека завели уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.