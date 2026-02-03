Курьера мошенников, похитивших у жительницы Талдома 1,8 млн рублей, задержали в Подмосковье

В Подмосковье задержали курьера мошенников, которые похитили у жительницы Талдома почти 2 млн рублей. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Пожилой женщине позвонил аферист и представился сотрудником ФСБ. Он заверил жительницу в том, что в результате утечки личных данных мошенники пытались похитить деньги с ее банковского счета.

Пенсионерку убедили обналичить все средства и передать «курьеру-инкассатору». Молодой человек в возрасте 22 лет, выступавший в роли курьера, встретился с женщиной в ТЦ и забрал у нее пакет с 1,8 млн рублей.

Впоследствии пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Личность курьера установили. Злоумышленника задержали и арестовали. Ход расследования дела находится на контроле городской прокуратуры Талдома.

