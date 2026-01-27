Губернатор Воробьев принял участие в заседании коллегии МВД

Система «Безопасный регион» помогла раскрыть 3,3 тыс. преступлений и выявить 4 тыс. правонарушений в Подмосковье по итогам 2025 года. Эту тему обсудили в ходе заседания коллегии ГУ МВД России по Московской области, в котором принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вместе мы продолжаем реализацию национальных целей президента [России Владимира Путина]. Все они направлены на повышение качества жизни, решение системных вопросов в части инфраструктуры и, конечно, укрепление безопасности страны. Хочу поблагодарить весь личный состав, оперативников, участковых, сотрудников ГИБДД, руководство главка за ежедневную работу, от которой зависит комфорт и благополучие Подмосковья. Мы ценим поддержку, постоянный диалог и включенность в проблемы жителей», — сказал губернатор.

По его словам, это позволило добиться того, что Подмосковье пять лет остается в первой десятке регионов России с низким уровнем преступности. В области установлено порядка 167 тыс. камер системы, включая 45 тыс. — с функцией распознавания лиц.

«Почти 60% подъездов МКД контролируют камеры, все это дает заметный эффект. Преступность снижается по разным категориям от 7 до 42%. Здесь работаем в связке с Москвой (единый контур). В этом году установим еще порядка 10 тыс. камер», — добавил Воробьев.

За порядком в регионе также следят народные дружины — в 2025-м с их помощью выявили 94 преступления. Особое внимание специалисты уделяют борьбе с киберпреступлениями, профилактическая работа с населением в прошлом году позволила сократить количество краж с использованием IT-технологий на 30,4%.

Начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков в ходе заседания добавил, что за последние несколько лет в регионе снизилось количество ДТП. Губернатор отметил, что в регионе уделяют особое внимание профилактике аварий на наиболее опасных участках в части освещения, обустройства пешеходных переходов, разметки, светофоров и так далее. В прошлом году органам внутренних дел передали 219 единиц автотранспорта, более 4,5 тыс. единиц техники, работу планируют продолжить.

В ходе заседания Андрей Воробьев также поблагодарил за помощь участникам специальной военной операции, а также за внимание к тем, кто возвращается с передовой, и наградил отличившихся сотрудников.

