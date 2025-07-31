Лаборатория Главгосстройнадзора Подмосковья за полгода провела более 1,6 тыс. инструментальных обследований
В Главгосстройнадзоре Подмосковья рассказали о работе лаборатории в 2025 году
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Подведомственная Главному управлению государственного строительного надзора Московской области лаборатория «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» за полгода провела более 1,6 тыс. экспертиз и обследований.
В частности, были проведены экспертизы, обследования и испытания строительных материалов и выполненных работ, а также оценка энергоэффективности объектов.
Вместе с Главгосстройнадзором было проведено 400 проверок объектов социальной инфраструктуры — учреждений образования и здравоохранения, а также жилых домов и транспортных объектов.
В том числе провели проверку ФОКа в Домодедово, завода биоразлагаемой посуды в Кашире, распределительного центра сети «Чижик» в Подольске.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие объекты сейчас сопровождает Центр содействия строительству региона.