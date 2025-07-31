Лаборатория Главгосстройнадзора Подмосковья за полгода провела более 1,6 тыс. инструментальных обследований

Подведомственная Главному управлению государственного строительного надзора Московской области лаборатория «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» за полгода провела более 1,6 тыс. экспертиз и обследований.

В частности, были проведены экспертизы, обследования и испытания строительных материалов и выполненных работ, а также оценка энергоэффективности объектов.

Вместе с Главгосстройнадзором было проведено 400 проверок объектов социальной инфраструктуры — учреждений образования и здравоохранения, а также жилых домов и транспортных объектов.

В том числе провели проверку ФОКа в Домодедово, завода биоразлагаемой посуды в Кашире, распределительного центра сети «Чижик» в Подольске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие объекты сейчас сопровождает Центр содействия строительству региона.