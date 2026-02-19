Лесничие Подмосковья помогли коммунальным службам с уборкой снега

В Клину лесничие помогли коммунальным службам расчистить территории от снега. Об этом рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области.

Так, работники филиала ГАУ МО «Мособллес», расчистив от снега территорию лесопожарной станции № 3, присоединились к сотрудникам коммунальных служб. В результате был убран снег с территорий жилых домов у станции.

«Поддерживать работоспособность ЛПС в любое время года — одна из приоритетных задач лесничих. Поэтому территория вокруг станции всегда должна быть в надлежащем состоянии», — подчеркнули в комитете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области убирали снег после циклона в январе.