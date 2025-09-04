Линии наружного освещения отремонтировали на региональных дорогах в 10 округах Подмосковья

В 10 округах Подмосковья отремонтировали линии наружного освещения на региональной дорожной сети. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы провели в Домодедово, Егорьевске, Балашихе, Котельниках, Истре, Серпухове, Подольске, Красногорске, Пушкино и Волоколамске.

К примеру, восстановили освещение на Вокзальной улице в микрорайоне Востряково в Домодедово и на 1-ой Волоколамской улице в Нахабино Красногорского округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о запуске движения по новой дороге в Павловской Слободе.