Линии наружного освещения отремонтировали на региональных дорогах в 10 округах Подмосковья
В 10 округах Подмосковья отремонтировали линии наружного освещения на региональной дорожной сети. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, работы провели в Домодедово, Егорьевске, Балашихе, Котельниках, Истре, Серпухове, Подольске, Красногорске, Пушкино и Волоколамске.
К примеру, восстановили освещение на Вокзальной улице в микрорайоне Востряково в Домодедово и на 1-ой Волоколамской улице в Нахабино Красногорского округа.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о запуске движения по новой дороге в Павловской Слободе.