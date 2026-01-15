Лицеисты из Подмосковья завоевали золотые медали на международной олимпиаде по физике, математике и информатике
Фото: [Министерство образования МО]
Учащиеся подмосковных лицеев завоевали золотые медали на XXII Международной Жаутыковской олимпиаде по физике, математике и информатике. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.
Соревнования проходили в в Казахстане и собрали более 700 участников из 16 стран. В их число вошли 612 учащихся и 122 педагога. По итогам соревнований представители Физтех-лицея им. П. Л. Капицы Долгопрудного получили высшие награды.
Так, Дмитрий Годунин и Олег Фендеров завоевали золотые медали в дисциплине «Математика». В категории «Информатика» Тимофей Чичерин получил серебро, Михаил Архипов — бронзу.
В дисциплине «Физика» Богдан Яйцевский и Роман Воробьев получили золотые медали, Ярослав Доброхвалов — серебряную, Александр Ахремов — бронзовую.
Помимо этого, Роман Воробьев получил специальный приз «Абсолютный победитель по физике». В командном зачете олимпиады лицей занял второе место. Кроме того, учитель математики Максим Голубев завоевал золото на олимпиаде для педагогов IMPACT.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников региона с высокими результатами на олимпиадах.