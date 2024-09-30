Малые канализационные очистные сооружения модернизируют в Подмосковье
Фото: [Министерство ЖКЖ МО]
Малые канализационные очистные сооружения модернизируют в селах, деревнях и поселках Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Ведомство выступило инициатором соответствующего пилотного проекта, реализовать который планируется в период с 2025-го по 2028-й год. В Минстрой РФ уже была направлена заявка о включении 33 объектов в федеральный проект «Вода России».
В рамках первого этапа проекта в области обследовали 135 малых канализационных очистных сооружений. Сейчас ведется подготовка к работам на 17 объектах в Истре, Можайске, Сергиевом Посаде и Павловском Посаде. На эти цели в проекте бюджета на 2026–2028 годы заложили пять миллиардов рублей.
«Работы в рамках пилотного проекта будут включать установку блочно-модульных канализационных очистных сооружений и подведение необходимых коммуникаций», - отметил глава министерства Антон Велиховский.