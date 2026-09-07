Шерсть музейного медведя помогает ловить браконьеров: как старый экспонат пригодился криминалистам

Кто бы мог подумать, что чучело, простоявшее в британском музее 120 лет, станет секретным оружием криминалистов в борьбе с браконьерами? Речь идет о буром медведе Борисе — экспонате Музея Челмсфорда в Англии и его неофициальном талисмане, сообщает BBC News.

Выпускник криминалистики Университета Стаффордшира Хейден Ли использует образцы шерсти Бориса в своей докторской работе. Он изучает, как характеристики медвежьего меха можно применять для более точного определения животных волос в расследованиях браконьерства и незаконной торговли дикими животными.

Борис попал в музей в 1932 году вместе с большой коллекцией таксидермии, которую завещал местный охотник. По словам Ли, получить такие образцы от музейного экспоната проще и этичнее, чем брать шерсть у живого животного.

Исследователь анализирует под микроскопом кутикулу и разные слои меха, а также изучает ДНК. Его цель — создать более доступную и надежную альтернативу сложному ДНК-анализу, который не всегда удобен в расследованиях.

В городском совете Челмсфорда отметили, что таксидермия часто вызывает споры, но в этом случае старый экспонат может помочь защитить современных бурых медведей от незаконной охоты.