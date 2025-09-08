Маргарита Симоньян о самом победоносном оружии России: «Это сила духа»
Журналист Симоньян: сила духа является самым победоносным оружием России
Силу духа можно считать самым победоносным оружием России и русского народа. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, передает РИА Новости.
«Я хочу сказать, что самое победоносное оружие нас, нашей страны, русских людей, нашего народа — это не «Орешник», это не ядерная триада, это не какие-то еще секреты, которых мы с вами, слава богу, не знаем. Самое победоносное оружие — это сила духа», — подчеркнула она.
По ее словам, российский народ всегда выигрывал за счет него, поэтому важно воспитывать и поддерживать его в себе. Журналист подчеркнула, что это особенно важно во время проведения специальной военной операции.
