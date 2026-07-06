Масштабное празднование Дня семьи, любви и верности пройдет в парках Подмосковья

День семьи, любви и верности отметят в 87 парках Подмосковья. На территориях проведут общеобластное мероприятие «Семья. Лето. Парк», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В день праздника, 8 июля, мероприятия пройдут в Центральном парке Ногинска и в парке «Елочки» в Домодедове. Основная часть программы запланирована на 11 июля в 85 парках.

Посетителей парков ждут концерты, мастер-классы, спортивные занятия и соревнования, выставки, пикники, семейные парады. На территориях будут работать тематические фотозоны и игровые площадки.

К примеру, в Орехово-Зуеве в парке 30-летия Победы пройдут семейные мастер-классы, выставка «Фрагменты семейного», большой пикник, концерт и квест «В поисках семейного счастья».

В Лобне на территории Центрального парка проведут свадебную церемонию, семейный парад, интерактив от Центральной библиотеки, тренировку по самбо и концерт.

В Пушкино для посетителей Центрального парка культуры и отдыха организуют Всероссийский парад семей, чествование почетных семей, мастер-классы, выставку семейных фотографий, акцию «Ромашка знакомств».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что количество многодетных в Подмосковье выросло до 120 тыс.