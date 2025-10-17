Мероприятие «Азбука спорта» пройдет в парке имени Виктора Талалихина в Подольске
В Подольске проведут спортивную субботу с эстафетами
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Мероприятие «Азбука спорта» пройдет в выходные в парке имени Виктора Талалихина в Подольске. Посетителей ждут мастер-классы, флешмобы, соревнования и показательные выступления.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подвел итоги летних спортивных мероприятий.
В парке Подольска будет открыта выставка «История спорта» и состоится мастер-класс по танцам. Также проведут танцевальный флешмоб, эстафеты для семей, встречу с известным боксером Евгением Шашковым. Кроме того, выступят чирлидеры.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность развития адаптивного спорта.