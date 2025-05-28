Губернатор Подмосковья выступил на заседании по развитию адаптивного спорта

В Подмосковье действуют два специализированных центра адаптивного спорта, они расположены в Сергиевом Посаде и Ясенках. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путина на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта на тему: «О развитии адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».

«В Сергиевом Посаде предусмотрено все для занятий спортом и обучения. Также в Ясенках, буквально вчера я там был, мы запустили бассейн и построили физкультурно-оздоровительный комплекс, современный, полностью заточенный на подготовку ребят после реабилитации», — сказал губернатор.

Губернатор добавил, что в общей сложности в регионе насчитывается 122 спортивных объекта, где есть адаптивное направление. Это спортшколы, клубы, областной паралимпийский центр и специализированные адаптивные школы. Там проводятся занятия для глухих, с интеллектуальными нарушениями, незрячих, с поражением опорно-двигательного аппарата и церебральным параличом.

Воробьев сообщил, что в регионе есть сборная ветеранов специальной военной операции. Она создана на базе регионального отделения Госфонда «Защитники Отечества».

«Спортсмены участвуют в летних и зимних видах спорта, в прошлом году появилась и хоккейная команда. Летом бойцы поедут на Кубок Защитников Отечества», — отметил он.

По словам Воробьева, в регионе проработают возможность создания трансфера до места соревнований. Он подчеркнул, что президент уделил этому вопросу отдельное внимание.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев посетил форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия».