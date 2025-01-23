Минэкологии Подмосковья подало иск о возмещении ущерба почвам в Озерах на 1 млн руб.

Министерство экологии и природопользования Московской области подало в суд иск о возмещении ущерба почвам в Озерах, который был причинен ООО «Озерское лесотопливное предприятие».

Предприятие занимается продажей коксующегося угля физическим и юридическим лицам. Доставляемый на его территорию уголь хранится навалом на площадке без систем аспирации и защитных обеспыливающих экранов.

В ходе обследования территории выяснилось, что угольной пылью загрязнены два земельных участка, а почвам причинен ущерб на 1 млн руб.

Компании несколько раз объявляли предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, однако предприятие их проигнорировало. В результате министерство обратилось в суд.