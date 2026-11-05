С 1 ноября в России начал действовать новый ГОСТ на растворимые кофейные напитки. Документ разграничивает продукты на основе кофейного сырья и смеси, в которых могут использоваться цикорий, ячмень, рожь и другие ингредиенты. Поэтому при покупке теперь особенно важно внимательно читать упаковку. Как не перепутать растворимый кофе с его заменителем и на какие детали смотреть в составе, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал профессиональный бариста Алексей Бобылев.

«Первое, на что я советую смотреть, — название продукта. Растворимый кофе и растворимый кофейный напиток — не одно и то же. Во втором случае производитель может использовать не только кофейное сырье, но и растительные экстракты, сахар, молочные компоненты и ароматизаторы. Например, цикорий или ячмень могут придавать напитку характерный вкус, но это уже не чистый кофе», — объяснил Бобылев.

По словам специалиста, тем, кто хочет получить напиток именно из кофейных зерен, стоит выбирать упаковку с надписью «растворимый кофе» и проверять состав: в нем не должно быть цикория, злаковых экстрактов и других добавок. Если же на пачке указано «кофейный напиток», нужно изучить список ингредиентов и понять, что именно производитель предлагает покупателю.

«Есть простой способ не ошибиться: не ориентируйтесь только на крупную надпись на лицевой стороне упаковки. Переверните пачку и прочитайте состав. Если в начале списка стоят сахар, растительные экстракты или сливки, перед вами не обычный растворимый кофе. А слишком низкая цена по сравнению с аналогичными продуктами — дополнительный повод внимательно изучить ингредиенты», — посоветовал бариста.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Новый ГОСТ Р 50364-2025 также устанавливает требования к внешнему виду, вкусу, аромату и растворимости кофейных напитков. В частности, в горячей воде продукт должен растворяться не более чем за 30 секунд, в воде комнатной температуры — за три минуты. Для отдельных гранулированных напитков со спекшимися частицами предусмотрено исключение: растворение может занять до двух с половиной минут.

«При проверке дома можно обратить внимание на то, как порошок или гранулы ведут себя в чашке. Но скорость растворения сама по себе не доказывает, что перед вами качественный кофе: это лишь один из показателей для соответствующей категории напитков. Вкус и аромат тоже имеют значение — у хорошего продукта не должно быть постороннего запаха, выраженной горечи или неприятного привкуса», — уточнил Бобылев.

Покупателям стоит учитывать и еще один нюанс: новый стандарт касается именно растворимых кофейных напитков, а не отменяет отдельные требования к растворимому кофе. Кроме того, применение ГОСТов в общем случае добровольное. Поэтому при выборе лучше опираться прежде всего на точное наименование товара и его состав, а не только на упоминание стандарта на упаковке.