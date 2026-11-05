Диетологи назвали главный доступный продукт средиземноморской диеты

Eating Well: диетолог Пачеко рассказала о пользе фасоли для сердца и сосудов

Здоровье

Диетологи Алисса Пачеко и Дрю Розалес назвали фасоль главным полезным и при этом доступным продуктом средиземноморской диеты. Об этом сообщает Eating Well.

По словам Пачеко, в чашке вареной фасоли содержится 15 г белка, 13 г клетчатки, 225 калорий и менее грамма жиров. Замена части или всего красного мяса фасолью — отличный способ удовлетворить потребность в белке и одновременно снизить потребление насыщенных жиров. Это ключевой принцип средиземноморской диеты, где растительные белки преобладают над животными. Диетолог сослалась на исследования: замена красного мяса бобовыми поддерживает здоровье сердца.

Ее коллега Розалес назвала средиземноморскую диету одной из самых изученных. По ее словам, некоторые исследования доказали: употребление фасоли снижает риск рака, диабета второго типа и когнитивных нарушений. Розалес советует съедать не менее трех порций фасоли в неделю.

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