Даниил Елесин из Долгопрудного выйдет на слепые прослушивания шоу «Голос. Дети»

В слепых прослушиваниях телешоу «Голос. Дети» 6 ноября выступит 13-летний Даниил Елесин из Долгопрудного. Он учится в школе «Содружество», где юного вокалиста характеризуют как способного и активного подростка. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Долгое время мальчик совмещал музыку с футболом и успевал в обоих направлениях, но вокал в итоге победил. Петь и танцевать он полюбил еще в раннем детстве, а целенаправленно занялся исполнительским мастерством два года назад — в известном ансамбле «Непоседы».



Там, несмотря на скромный опыт и отсутствие музыкального образования, Даниилу посоветовали пробовать свои силы на конкурсах и фестивалях. Семья поддержала идею и целиком окунулась в мир репетиций, кастингов и концертов. Теперь юный артист всерьез размышляет о певческой карьере.

«Ведь он поет практически 24 часа в сутки!» — рассказала мама Даниила Анна.

Сценическая энергетика и реакция зрителей привлекают его не меньше, чем возможность заниматься любимым делом.



Чтобы выдержать конкуренцию в музыкальной среде, в 2026 году Даниил поступил на эстрадное отделение детской школы искусств Долгопрудного, где отделом руководит педагог Илья Жалнин. Занятия, по словам юного певца, ему нравятся. В городе убеждены: подрастает новая звезда.