В Подмосковье детям с начала 2026 года провели свыше 1 млн телемедицинских консультаций
Более 1 млн телемедицинских консультаций провели детям в Подмосковье с января
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
В Подмосковье детям с начала 2026 года провели свыше 1 млн телемедицинских консультаций. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Мы продолжаем развивать цифровые сервисы в здравоохранении, чтобы сделать медицинскую помощь максимально удобной и доступной для жителей. В Подмосковье за последний год открыли 16 центров телемедицины, которые ориентированы на онлайн-консультации», — отметил он.
В рамках онлайн-консультации врач может разъяснить результаты анализов, продлить рецепт, оценить динамику состояния пациента, скорректировать курс лечения.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства детской поликлиники в Звенигороде.